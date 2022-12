Veículo capota em acidente na Rachid Neder, na Capital

Henrique Arakaki / Midiamax

Um acidente entre dois veículos na avenida Rachid Neder, em Campo Grande, terminou com uma mulher ferida e uma cachorrinha desaparecida.

Conforme informações do Midiamax, a colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (30) e agora a família procura pela pet que estava no carro que capotou.

O acidente aconteceu entre um veículo modelo Fox e um HB20, no cruzamento das ruas Rachid Neder e Pedro Celestino.

A condutora do HB20, de 63 anos, voltava de uma clínica veterinária e estava com o animal de estimação dentro do carro, ainda segundo o site.

A cachorrinha chamada Luna, estava dentro do carro no momento da colisão e fugiu. Ela é uma Fox paulistinha caramelo e está com a orelha machucada. O contato é Andressa (67) 99243-0773.