Veículo furtado com carga de contrabando é apreendido na MS-060

Um carro com registro de furto, transportando mercadorias contrabandeadas, foi interceptado na manhã desta terça-feira (23) por agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A abordagem foi realizada por volta das 5h45, na rodovia estadual MS-060, entre Campo Grande e Sidrolândia.



O veículo, um Citroën C3 preto, havia sido furtado em maio deste ano no Estado do Rio Grande do Norte e estava em circulação com dois ocupantes. Ao realizarem a inspeção, os policiais encontraram uma expressiva quantidade de produtos de origem estrangeira, entre eles cigarros paraguaios, cigarros eletrônicos, óculos e duas bolas de pneus, todos sem documentação fiscal ou aduaneira.



Como a importação e comercialização desses itens são proibidas no Brasil, os ocupantes do automóvel foram conduzidos à sede da Polícia Federal em Campo Grande, juntamente com o material apreendido e os aparelhos celulares que portavam. Eles devem responder por crimes como contrabando e receptação.

