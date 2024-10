Viatura da Guarda Civil capota após motorista perder controle em Campo Grande

Viatura capotada na calçada do mercado / Paulo Francis/CG News

Um acidente envolvendo uma viatura da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Metropolitana ocorreu na Rua da Divisão, em Campo Grande, neste domingo (13). O condutor perdeu o controle do veículo na rotatória que dá acesso à Avenida Graça Aranha, resultando em um capotamento. A viatura estava a caminho de prestar apoio em uma ocorrência de briga generalizada em um campo de futebol no Bairro Parati.

Segundo o Campo Grande News, quatro guardas estavam no veículo, e um deles sofreu ferimentos leves, sendo encaminhado para atendimento médico. Testemunhas relataram que o motorista mencionou a possível quebra de uma peça no eixo do veículo, o que pode ter sido a causa do acidente. O carro parou com as rodas para cima e atingiu o muro de um supermercado próximo.

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) confirmou o acidente e informou que a causa ainda será investigada para determinar se foi falha mecânica ou erro humano. A viatura foi removida do local com auxílio de um guincho, e a equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran) atendeu a ocorrência.