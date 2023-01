Virada do ano terá queima de fogos, shows regionais e atrações culturais na cidade do natal

Divulgação PMCG

Com diversas através, a programação da Cidade do Natal segue até o dia 15 de janeiro. Neste sábado, virada do ano (31), será uma noite muito especial, repleta de shows e apresentações culturais para as famílias campo-grandenses, a partir das 19h.

Quem abre a festividade é o DJ Marcelo Nova e Arthur Felipe (violino), na sequência, às 21h é a vez da Banda On The Road; às 22h30 o cantor de pagode, Fernandinho se apresenta. Para encerrar a noite, às 23h40, a Banda de Ontem fecha com chave de ouro a virada do ano, promovida pela Prefeitura de Campo Grande.

No dia, a tradicional Parada Natalina será às 19h. O desfile conta com mais de 30 personagens, incluindo o Senhor e a Senhora Rena, além do cortejo musical. Ao final, as crianças e os adultos poderão tirar fotos com as atrações. No local, a Parada segue até o dia 8 de janeiro.

A roda gigante e os brinquedos irão funcionar até às 00h. A Praça de Alimentação até à 1h30 do 1º dia de 2023. Já a Casa do Papai Noel até às 20h. O CityTour terá duas paradas, às 17h e 18h.

CIDADE DO NATAL

Data: Até 15/01

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Horário: das 17h às 22h30