Visitantes podem doar agasalho e garantir entrada no Bioparque Pantanal no sábado

Desde o dia 1° de maio, o Bioparque está aberto ao público de terça a sábado de manhã e à tarde / Eduardo Coutinho

Lazer, conhecimento e solidariedade farão parte de ação no próximo sábado, dia 13, no Bioparque Pantanal. A entrada para visitação nesse dia será a doação de um agasalho em bom estado de conservação. Podem ser doados cobertores, casacos, luvas, cachecóis, gorros, meias e sapatos.

Essa será a primeira ação do Bioparque Solidário que será marcada pela campanha do Governo do Estado Seu Abraço Aquece, que tem como madrinha a primeira-dama, Mônica Riedel.

Diretora-Geral do complexo, Maria Fernanda Balestieri convida a população para fazer parte da ação e ajudar famílias durante a estação mais fria do ano. “É uma oportunidade de contribuir com quem mais precisa, fazer o bem. Estaremos de portas abertas para oferecer uma experiência de lazer e conhecimento, dessa vez por com um motivo muito especial”, explicou.

Quem já garantiu a visita ao local para o dia 13 de maio por meio do site de agendamento também pode contribuir com a campanha doando um agasalho. Além disso, caixas para arrecadação de peças estão disponíveis no local, caso alguém tenha interesse em doar.

Funcionamento do local

Desde o dia 1° de maio, o Bioparque está aberto ao público de terça a sábado de manhã e à tarde. Nos feriados, o complexo funciona das 8h30 às 14h30. O agendamento para visitas é realizado pelo site oficial: https://bioparquepantanal.ms.gov.br/.