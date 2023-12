Vítimas por armas de fogo e branca aumentam mais de 100% no feriado natalino

Divulgação

A Santa Casa de Campo Grande encerrou o período natalino com um fluxo não esperado para a festividade, com destaque aos pacientes vítimas de ferimentos por arma de fogo e arma branca. Em relação ao final de semana anterior, o aumento foi de 114%. Os números registrados trazem consigo um alerta em relação às possíveis demandas durante o Réveillon.

De 22 a 25 de dezembro, apenas contabilizando os ferimentos por arma branca (objetivos perfurocortantes) e arma de fogo, foram 15 vítimas atendidas. É o dobro da semana anterior, de 15 a 18 de dezembro, onde foram recebidos sete pacientes.

O Coordenador Médico do Pronto-socorro da Santa Casa, Dr. Marcos Bonilha, expressou preocupação em relação ao que se pode esperar nos próximos dias. “Durante o Natal, nossa equipe trabalhou incansavelmente para garantir que cada paciente recebesse a atenção necessária. No entanto, com a proximidade do Ano Novo, nossa preocupação aumenta, ainda mais em casos que podem ser evitados”, declara.

O Diretor Técnico interino, Dr. Diogo Gomes, também Coordenador Médico do Centro Cirúrgico, explica que a demanda de procedimentos cirúrgicos neste período natalino superou as expectativas das equipes. “Temos um número de procedimento esperado para o final de semana, porém não imaginávamos aumento neste feriado, onde a festividade é familiar. Assim, pedimos à comunidade que esteja atenta às medidas de segurança, evitando comportamentos de risco que possam resultar em situações emergenciais”, declara.

A Santa Casa de Campo Grande reforça o apelo para que a população adote medidas responsáveis, evitando situações de risco. Também ressalta a importância de buscar atendimento médico apenas em casos de real necessidade, contribuindo para o alívio da carga sobre os serviços de saúde.

“Estamos comprometidos em oferecer cuidados de qualidade, porém a colaboração da comunidade é vital para enfrentar os desafios que podem surgir durante os feriados”, conclui o Diretor Técnico interino, Diogo Gomes.

Dados do Pronto-socorro

O Serviço de Urgência e Emergência do Pronto-socorro também registrou, no período de 22 a 25 de dezembro, o atendimento de 27 pacientes vítimas de agressão, um aumento de 92% em relação a um final de semana anterior. Já os vitimados no trânsito, seja na Capital ou interior, a quantidade de pessoas somou 108 casos, uma semana antes, o número foi de 82 pacientes.