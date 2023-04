Workshop vai incentivar formação de profissionais de TI

No próximo dia 13 de abril, acontece em Campo Grande, MS, o workshop Formando Desenvolvedores para o futuro do Estado. O evento é voltado para interessados em se tornar um profissional de TI (Tecnologia de Informação), mas as inscrições para participar são limitadas e podem ser feitas com o preenchimento de um formulário eletrônico, no link: bit.ly/devdesistema

O Programa Estadual de Formação de Desenvolvedores de Sistema é uma iniciativa do o governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria Executiva de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), em parceria com o Senac MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

Bruno Bastos, secretário executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, explica a importância deste workshop,

“A proposta do programa é que públicos de diferentes perfis possam se capacitar em uma das áreas com maior empregabilidade na atualidade, por meio da parceria realizada com o Senac, instituição que já reúne larga experiência na qualificação de profissionais para todos os segmentos das atividades do comércio de bens, serviços e turismo, incluindo o de tecnologia da informação”,

O objetivo é qualificar as necessidades do mercado para que o curso atenda as expectativas e gere empregabilidade imediata aos alunos participantes. O evento acontece a partir das 19h, no Senac Hub Academy, localizado na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, em frente ao Horto Florestal, em Campo Grande/MS.