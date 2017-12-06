Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 7 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais ( Aquidauana / Anastácio ) :

analista contábil (experiente)

jardineiro

magarefe (experiente)

cuidador de idoso (999860794)

*Vagas regionais ( rural / outras cidades ) :

auxiliar de cozinha

garçom

trabalhador agropecuário em geral

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.