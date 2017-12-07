Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 10 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio):

Analista Contábil (experiente)

Designer de Sombrancelhas

Depiladora facial e corporal

Extencionista de Cílios

Jardineiro (experiente)

Magarefe (experiente)

Marmorista (experiente)

Vidraceiro (experiente)

Cuidador de idoso (99986- 0794)

*Vagas Regionais(Rural / Outras cidades) :

Trabalhador Agropecuário em geral/Cozinheira (casal)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.