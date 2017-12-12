Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 10 vagas de emprego nesta terça-feira

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

açougueiro

atendente balconista(habilitação ab)

designer de sobrancelhas

depiladora profissional

extensionista de cílios

jardineiro

magarefe

marmorista

vidraceiro

*Vagas regionais(rural/outras cidades):

trabalhador agropecuário em geral(casal)

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.