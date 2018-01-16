Casa do Trabalhador oferta novas vagas de emprego nesta terça-feira

Oportunidade
Interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, na Estevão Alves Corrêa, portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece, nesta terça-feira (16), novas vagas de trabalho.
Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio):
- Padeiro (experiente);
- Mecânico de Molas (experiente).
Vagas Regionais (Rural e/ou outras cidades):
- Não há
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho.
A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS