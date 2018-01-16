Casa do Trabalhador oferta novas vagas de emprego nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece, nesta terça-feira (16), novas vagas de trabalho.

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio):

- Padeiro (experiente);

- Mecânico de Molas (experiente).

Vagas Regionais (Rural e/ou outras cidades):

- Não há

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho.

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.