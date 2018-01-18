Casa do Trabalhador oferece nove vagas de emprego nesta quinta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece, na manhã desta quinta-feira (18), novas vagas de emprego para o município, Anastácio e região rural.

Confira, abaixo, a lista de oportunidades:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio):

-Empregada Doméstica;

-Mecânico de Molas (experiente);

-Padeiro (experiente).

Vagas Regionais (Rural e/ou outras cidades):

-Auxiliar de Cozinha;

-Garçom;

-Casal (Campeiro/Cozinheira);

-Motorista de Caminhão Pesado (experiente);

-Operador de Escavadeira Hidráulica;

-Peão de Campo (solteiro).

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.