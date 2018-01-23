Casa do Trabalhador informa sistema fora do ar

Problemas Técnicos
Os problemas técnicos suspendem, momentaneamente, os serviços oferecidos
A Casa do Trabalhador de Aquidauana informou, através de nota divulgada via e-mail, que na manhã desta terça-feira (23), seus sistemas encontram-se fora do ar, prejudicando o atendimento ao público.
Os problemas técnicos suspendem, momentaneamente, os serviços oferecidos.
A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS