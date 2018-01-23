Casa do Trabalhador informa sistema fora do ar

A Casa do Trabalhador de Aquidauana informou, através de nota divulgada via e-mail, que na manhã desta terça-feira (23), seus sistemas encontram-se fora do ar, prejudicando o atendimento ao público.

Os problemas técnicos suspendem, momentaneamente, os serviços oferecidos.

A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.