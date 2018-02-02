Casa do Trabalhador oferece vagas de emprego em Aquidauana e Anastácio

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece sete vagas de emprego para a população de Aquidauana e Anastácio. Confira:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)

-Barman (experiente);

-Cabeleireira (experiente);

-Cozinheiro de Restaurante (experiente);

-Mecânico de Molas (experiente);

-Montador / Soldador;

-Padeiro;

-Salgadeiro.

Vagas Regionais (rural e/ou outras cidades)

-Não há.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.