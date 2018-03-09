Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 7 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)

-Açougueiro

-Empregada doméstica nos serviços gerais

-Mecânico de Automóveis (experiente);

-Prensador de mangueira hidráulica(experiente)

-Pizzaiolo

*Vagas Regionais (rural e/ou outras cidades)

-Empregada doméstica

-Cuidador de animais



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.