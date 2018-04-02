Confira as vagas de emprego da casa do trabalhador

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vaga Local (Aquidauana/Anastácio)



-Representante de vendas(experiente e ter veículo próprio)

*Vagas Regionais (rural e/ou outras cidades)

Não há.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.