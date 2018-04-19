Falta de qualificação ainda é maior gargalo na contratação de mão de obra

Com 852 intermediações de trabalho realizada em 2017, a Casa do Trabalhador de Aquidauana estima uma perspectiva de aumento nas vagas de trabalho, visto que nos três primeiros meses do ano, 795 pessoas já foram encaminhadas para preenchimento de postos de serviço.

A demanda acontece por empresas parceiras que fazem a solicitação diretamente na agência, mas, a equipe também visita os empreendimentos locais, conforme explica o coordenador, Gérson Gonçalves de Souza, que há cinco anos administra o espaço.

“Monitoramos diariamente no sistema se as empresas cadastradas disponibilizam novas vagas ou realizamos visitas presenciais. Atualmente, tivemos aumento no número de vagas temporárias, inclusive no ano passado, quando surgiram propostas para trabalhar na colheita de maçã, no Rio Grande do Sul”, explica.

Apesar do cenário positivo, o maior entrave ainda é a falta de capacitação profissional e baixa escolaridade dos candidatos. “O cenário de Aquidauana é voltado para a micro e pequena empresa, uma vez que a região não é industrializada. Entretanto observamos que existe o contraponto da qualificação que dificulta o preenchimento de vagas tecnificadas”, argumenta o coordenador.

Souza acrescenta que o setor que mais contrata é o de serviços e a agropecuária, mantendo assim, a estabilidade de pessoas ocupadas no município. “No segmento de serviços urbanos temos procura por empregas domésticas, cozinheiras e garçons, enquanto na área rural, as opções são para trabalhadores rurais em geral”, pontua.

As pessoas que procuram por uma recolocação no mercado podem realizar o cadastramento na Casa do Trabalhador, apresentando a carteira de trabalho, registro de identidade (RG), CPF, documento de escolaridade e certificados de treinamento realizados. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO

A advogada, Rita Haddad, aceitou o desafio de assumir a presidência da Associação Comercial de Aquidauana e Anastácio em 2013 e atualmente está no terceiro mandato como representante dos empresários locais. Ela conta que nasceu no comércio, visto que os pais sempre trabalharam no ramo de calçados, mas não pensava inicialmente em trabalhar no setor.

“Os planos iniciais foram modificados e assumi os negócios da família e é inédito aqui no município uma mulher permanecer por tanto tempo à frente da Associação. Por isso nosso compromisso é promover campanhas que envolvam o comércio de Aquidauana e Anastácio, aquecendo a economia local”, explica a empresária.

Entre as ações mais populares está uma que é realizada no final de ano, no qual são sorteados carros e motos 0km, além da realização de bingos com premiações em dinheiro e produtos. “É um evento que foi retomado na nossa gestão e que é aguardado com expectativa pela população. Todos saem ganhando, comerciantes, consumidores e a própria administração pública”, argumenta Rita.

DESAFIOS:

A presidente explica que a crise econômica financeira pela qual o país está passando atinge de forma geral todos os setores, porém, nos municípios menores, o impacto é maior. “Tivemos uma perda recente com o fechamento de uma grande loja de departamento. Isso resultou em várias famílias desempregadas e na diminuição de ofertas de trabalho”, argumenta.

Entretanto, a associação comercial tem investido em cursos de capacitação realizados em parceria com o Sebrae/MS, objetivando preparar cidadãos para novas oportunidades profissionais. “Esbarramos na falta de qualificação e por isso, buscamos sempre treinamentos que atendam a demanda do empresariado local”, conclui.