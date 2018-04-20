Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 4 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vaga Local (Aquidauana/Anastácio)

- Técnico em Segurança do trabalho (com experiência na CTPS)

- Auxiliar de serviços gerais (Masculino Habilitado CNH "A".

- Churrasqueiro (com experiência em rodízio)

*Vaga Regional (rural)

-Trabalhador Rural (Casal sem filho)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.