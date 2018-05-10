Casa do Trabalhador oferece vagas de emprego em Aquidauana e Anastácio

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece sete vagas de emprego para a população de Aquidauana e Anastácio. Confira:

*Vaga Local (Aquidauana/Anastácio

- Auxiliar de Cozinha (Noturno)

- Lider de Apoio de Vendas

- Assessor de Clientes

- Promotor de Cartão

- Mecânico de Caminhão

*Vaga Regional (rural)

- Tratorista

- Campeiro



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.