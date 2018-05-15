Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 9 vagas de emprego nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vaga Local (Aquidauana/Anastácio)

- Auxiliar de Cozinha (Noturno)

- Auxiliar de mecânico de caminhão ( com experiência em solda elétrica )

- Mecânico de Caminhão (com experiência em molas)

- Chapista (Lanche)

- Operador de Pá Carregadeira ( com certificado do curso de operador )

- Líder de Apoio de Vendas

- Assessor de Clientes

- Promotor de Cartão







*Vaga Regional (rural)

- Auxiliar de Cozinha (Fazenda)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.