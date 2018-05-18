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Casa do Trabalhador

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 4 vagas de emprego nesta sexta-feira

Luiz Guido Junior

Publicado em 18/05/2018 às 08:31

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

-Auxiliar de mecânico(com experiência)
-Magarefe(com experiência e registro em carteira)
-Motorista de caminhão(transporte coletivo/ CNH D)
-Motorista entregador(com referência/disponibilidade de horário/CNH AB)


Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

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