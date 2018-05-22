Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 5 vagas de emprego nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

-Auxiliar de mecânico;

-Magarefe(experiência em carteira);

*Vagas regionais(rural/outras cidades):

-Campeiro(solteiro,com experiência em carteira);

-Campeiro(casado,com experiência em carteira);

-Praieiro(solteiro,com experiência em carteira);

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.