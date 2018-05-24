Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 4 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):



-Magarefe(experiência em carteira);

-Secretária(experiência em informática básica).



*Vagas regionais(rural/outras cidades):



-Campeiro(casado/sem filhos/com experiência em carteira/arrendamento sem luz elétrica);

-Praieiro(solteiro,com experiência em carteira);



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.