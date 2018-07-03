Casa do Trabalhador oferece 12 vagas nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

Atendente de balcão (CNH AB, Ensino Médio completo e disponibilidade de horários);

Desossador (experiência em carteira);

Eletricista de automóveis (com experiência);

Eletricista de frigorífico (experiente e com cursos presenciais);

Oficial de manutenção (experiência em carteira);

Operador de caixa (CNH AB, Ensino Médio completo e disponibilidade de horários);

Padeiro;

Supervisor Administrativo (CNH AB, Ensino Superior completo em qualquer área da Administração e disponibilidade de horários);

Supervisor de Atendimento ao cliente (CNH AB, Ensino Médio completo, disponibilidade de horários e ter registro em carteira como gerente ou supervisor);

Supervisor de controle de produção(CNH AB, Ensino Médio completo, disponibilidade de horários e ter registro em carteira como gerente ou supervisor).

Vagas regionais (rural/outras cidades)

Campeiro(experiência em carteira,tralha completa,solteiro ou casado sem filhos)

Praieiro(experiência em carteira,solteiro)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.