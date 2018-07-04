Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):
Atendente de balcão(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS)
Consultor de vendas(experiência com vendas)
Desossador(experiência em carteira)
Eletricista de automóveis(experiente)
Eletricista de frigorífico(experiente e com cursos presenciais)
Oficial de manutenção(experiência em carteira)
Operador de caixa(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS)
Padeiro
Supervisor Administrativo(CNH AB/ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM QUALQUER ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS)
Supervisor de Atendimento ao cliente(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS/TER REGISTRO EM CARTEIRA COMO GERENTE OU SUPERVISOR)
Supervisor de controle de produção(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS/TER REGISTRO EM CARTEIRA COMO GERENTE OU SUPERVISOR)
Vagas regionais(rural/outras cidades)
Campeiro(casado e solteiro sem filhos/tralha completa)
Campeiro(experiência em carteira,tralha completa,solteiro ou casado sem filhos)
Praieiro(experiência em carteira,solteiro)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS