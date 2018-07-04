Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Atendente de balcão(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS)

Consultor de vendas(experiência com vendas)

Desossador(experiência em carteira)

Eletricista de automóveis(experiente)

Eletricista de frigorífico(experiente e com cursos presenciais)

Oficial de manutenção(experiência em carteira)

Operador de caixa(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS)

Padeiro

Supervisor Administrativo(CNH AB/ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM QUALQUER ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS)

Supervisor de Atendimento ao cliente(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS/TER REGISTRO EM CARTEIRA COMO GERENTE OU SUPERVISOR)

Supervisor de controle de produção(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS/TER REGISTRO EM CARTEIRA COMO GERENTE OU SUPERVISOR)



Vagas regionais(rural/outras cidades)



Campeiro(casado e solteiro sem filhos/tralha completa)

Campeiro(experiência em carteira,tralha completa,solteiro ou casado sem filhos)

Praieiro(experiência em carteira,solteiro)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.