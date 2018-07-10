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Casa do Trabalhador

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 11 vagas de emprego nesta terça-feira

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/07/2018 às 09:39

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Açougueiro(atendimento de balcão,desossar e outros serviços relacionados ao açougue)
Assistente administrativo(ter experiência em compras e ser formado)
Balconista(ter experiência com público/ser ágil e disponibilidade de horário)
Desossador(experiência em carteira) 
Eletricista de automóveis(experiente)
Eletricista de frigorífico(experiente e com cursos presenciais)
Supervisor de Atendimento ao cliente(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS/TER REGISTRO EM CARTEIRA COMO GERENTE OU SUPERVISOR)
Supervisor de controle de produção(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS/TER REGISTRO EM CARTEIRA COMO GERENTE OU SUPERVISOR)
Vendedor(com experiência)

 *Vagas regionais(rural/outras cidades)

Campeiro(casado e solteiro sem filhos/tralha completa)
Campeiro(experiência em carteira,tralha completa,solteiro ou casado sem filhos)


Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

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