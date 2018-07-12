Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 7 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Açougueiro(atendimento de balcão,desossar e outros serviços relacionados ao açougue)

Eletricista de automóveis(experiente)

Empregada doméstica nos serviços gerais(limpar,lavar,passar e principalmente saber cozinhar/experiência em carteira)

Supervisor de Atendimento ao cliente(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS/TER REGISTRO EM CARTEIRA COMO GERENTE OU SUPERVISOR)

Supervisor de controle de produção(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS/TER REGISTRO EM CARTEIRA COMO GERENTE OU SUPERVISOR)

Vendedor(com experiência)

*Vagas regionais(rural/outras cidades)

Campeiro(experiência em carteira,tralha completa,solteiro ou casado sem filhos)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.