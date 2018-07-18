Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 4 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Empregada doméstica nos serviços gerais(lavar,limpar,passar e cozinhar.Ter experiência em carteira)

Eletricista de automóveis(experiente)

Supervisor de Atendimento ao cliente(CNH AB/ENSINO MÉDIO COMPLETO/DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS/TER REGISTRO EM CARTEIRA COMO GERENTE OU SUPERVISOR)

Salgadeira(experiente)

*Vagas regionais(rural/outras cidades)



Não há.

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.