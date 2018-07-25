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Casa do Trabalhador

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 12 vagas de emprego

Confira as vagas de emprego para esta quarta-feira

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/07/2018 às 09:21

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho nesta quarta-feira (25). Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

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  • Assistente Administrativo(com experiência em compras)
  • Auxiliar de cozinha(experiência em carteira )
  • Açougueiro(experiente)
  • Cozinheira(experiência em carteira)
  • Eletricista de automóveis(experiente)
  • Mecânico Industrial(experiente)
  • Motorista de caminhão(CNH AC/experiente)
  • Representante comercial autônomo(experiente)

*Vagas regionais(rural/outras cidades)

  • Desossador(experiente/vaga pra Paranaíba)
  • Magarefe(experiente/vaga pra Paranaíba)
  • Operador de caldeira(experiente/vaga pra Paranaíba)
  • Refilador(experiente/vaga pra Paranaíba)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

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