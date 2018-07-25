Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 12 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho nesta quarta-feira (25). Confira as vagas abaixo:

Assistente Administrativo(com experiência em compras)

Auxiliar de cozinha(experiência em carteira )

Açougueiro(experiente)

Cozinheira(experiência em carteira)

Eletricista de automóveis(experiente)

Mecânico Industrial(experiente)

Motorista de caminhão(CNH AC/experiente)

Representante comercial autônomo(experiente)

*Vagas regionais(rural/outras cidades)

Desossador(experiente/vaga pra Paranaíba)

Magarefe(experiente/vaga pra Paranaíba)

Operador de caldeira(experiente/vaga pra Paranaíba)

Refilador(experiente/vaga pra Paranaíba)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.