Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 12 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Assistente Administrativo(com experiência em compras)

Atendente de lanchonete(experiente)

Açougueiro(experiente)

Cozinheira(experiência em carteira)

Eletricista de automóveis(experiente)

Mecânico Industrial(experiente)

Lider de Moda(experiente na área/visual merchandising)

Urgente!!!

Vagas para PCDS (deficiência leve/ter laudo médico)



*Vagas regionais(rural/outras cidades)

Desossador(experiente/vaga pra Paranaíba)

Magarefe(experiente/vaga pra Paranaíba)

Operador de caldeira(experiente/vaga pra Paranaíba)

Refilador(experiente/vaga pra Paranaíba)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.