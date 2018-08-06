Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 6 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Açougueiro(bem experiente/saber desossar e atender balcão/conhecer bem as carnes)

Cuidadora de idosos (experiente/tem que morar no trabalho/sem filhos)

Supervisor de Subproduto(Superior completo ou cursando Administração,Gestão de Pessoas ou algum curso superior nessa área/Experiência na área ou fábrica de farinha).



*Vagas regionais(rural/outras cidades)

Cozinheira(ter experiência em carteira/trabalhar em pousada/solteira.)

Tratorista (ter experiência em plantio,gradagem e que já tenha plantado soja).

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.