Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 6 vagas de emprego nesta sexta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Empregada doméstica nos serviços gerais(não precisa cozinhar/meio período/ter experiência e referência)



*Vagas regionais(rural/outras cidades)

Camareira(experiente/sem filhos)

Caseiro(casado/com experiência em carteira e referências).

Caseiro(casado/sem filhos/acima de 45 anos/experiência em carteira e referências)

Magarefe em couro(experiência em carteira/vaga para Sidrolândia/experiência ewm couro).

Tratorista (ter experiência em plantio,gradagem e que já tenha plantado soja).

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.