Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Assistente administrativo(experiente)

Empregada doméstica nos serviços gerais

Operador de trator de esteira(experiente e com referências)

Operador de retro-escavadeira(experiente e com referências).

Tosador(experiente/dinâmico e comunicativo)

Vendedor pracista(experiente/conhecer a região/CNH AB).

*Vagas regionais(rural/outras cidades)

Auxiliar de cozinha(experiência em carteira e precisa saber cozinhar)

Caseiro(experiente e com referências)

Motorista de caminhão(experiente com basculante/CNH D)

Nutricionista(superior completo /experiência em carteira)

Soldador(experiente e com referências)

Trabalhador braçal

Tratorista (experiente)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.