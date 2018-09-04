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Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta terça-feira

Luiz Guido Junior

Publicado em 04/09/2018 às 08:15

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Assistente administrativo(experiente)
Empregada doméstica nos serviços gerais
Operador de trator de esteira(experiente e com referências)
Operador de retro-escavadeira(experiente e com referências).
Tosador(experiente/dinâmico e comunicativo)
Vendedor pracista(experiente/conhecer a região/CNH AB).

*Vagas regionais(rural/outras cidades)

Auxiliar de cozinha(experiência em carteira e precisa saber cozinhar)
Caseiro(experiente e com referências)
Motorista de caminhão(experiente com basculante/CNH D)
Nutricionista(superior completo /experiência em carteira)
Soldador(experiente e com referências)
Trabalhador braçal
Tratorista (experiente)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

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