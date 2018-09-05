Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 11 vagas de emprego nesta quarta-feira



A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Assistente administrativo(experiente)

Tosador(experiente/dinâmico e comunicativo)

Vendedor pracista(experiente/conhecer a região/CNH AB).



Vagas regionais(rural/outras cidades)

Caseiro(experiente e com referências)

Campeiro(experiência em carteira/referências/solteiro )

Campeiro(experiência em carteira/casado sem filhos)

Guia turístico(experiência na área/ter experiência em encilhar cavalos)

Nutricionista(superior completo /experiência em carteira)

Soldador(experiente e com referências)

Serviços gerais(serviço braçal, pesado de indústria/ter experiência)

Tratorista (experiente)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.