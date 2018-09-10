Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 10 vagas de emprego nesta segunda-feira

casa do trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):
Tosador(experiente/dinâmico e comunicativo)
Vagas regionais(rural/outras cidades):
Camareira(experiente/ter referências/trabalhar em pousada)
Campeiro(experiência em carteira/referências/solteiro )
Campeiro(experiência em carteira/casado sem filhos)
Guia turístico(experiência na área/ter experiência em encilhar cavalos)
Manutenção(experiente/ter referências/trabalhar em pousada)
Recepcionista(ter experiência na área administrativa/ter referências/trabalhar em pousada)
Segurança(trabalhar em pousada,ter experiência e referência)
Soldador(experiente e com referências)
Vaga exclusivamente para Portadores de deficiência leve:
Auxiliar de merchandising (ensino médio completo ou incompleto).
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS