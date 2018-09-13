Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 09 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Chapista de lanchonete(experiente)

Monitor infantil(experiente/maior de 25 anos/sistema de plantão)

Técnico em segurança do trabalho(experiente e com curso)

*Vagas regionais(rural/outras cidades):

Camareira(experiente/ter referências/trabalhar em pousada)

Campeiro(experiência em carteira/referências/solteiro )

Manutenção(experiente/ter referências/trabalhar em pousada)

Mecânico de tratores(experiente/solteiro)

Motorista de caminhão(experiente com basculante/CNH D)

Recepcionista(ter experiência na área administrativa/ter referências/trabalhar em pousada)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h