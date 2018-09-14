Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 12 vagas de emprego nesta sexta-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):
Cobrador externo(experiente/ter veículo próprio e CNH AB)
Consultor de vendas(ter veículo próprio e CNH AB)
Técnico em segurança do trabalho(experiente e com curso)
Vendedor de serviços(ter veículo próprio e experiência com vendas)
Vendedor pracista(ter experiência com vendas de pecuária/CNH AB)
*Vagas regionais(rural/outras cidades):
Camareira(experiente/ter referências/trabalhar em pousada)
Campeiro(experiência em carteira/referências/solteiro )
Manutenção(experiente/ter referências/trabalhar em pousada)
Mecânico de tratores(experiente/solteiro)
Motorista de caminhão(experiente com basculante/CNH D)
Praieiro(experiente/solteiro)
Recepcionista(ter experiência na área administrativa/ter referências/trabalhar em pousada)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
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Eleições 2026
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS