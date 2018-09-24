Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 11 vagas de emprego nesta segunda-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):
Almoxarife(com experiência)
Auxiliar financeiro(experiência na área)
Motorista de caminhão(CNH AD/experiente)
Técnico em manutenção de equipamentos de informática(com experiência/noções básicas de informática/CNH AB)
Ténico em segurança do trabalho(com curso e experiência)
Vendedor de serviços(ensino médio completo/experiência comprovada na área/ter veículo próprio e documentação em dia)
*Vagas regionais(rural/outras cidades):
Manutenção(experiente/ter referências/trabalhar em pousada)
Mecânico de tratores(experiente/solteiro)
Recepcionista(ter experiência na área administrativa/ter referências/trabalhar em pousada)
Soldador(experiente e com referência)
Tratorista(experiência comprovada em carteira/noção básica em manutenção e mecânica de tratores)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS