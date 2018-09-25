Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 11 vagas de emprego nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Almoxarife(com experiência)

Auxiliar financeiro(experiência na área)

Motorista de caminhão(CNH AD/experiente)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática(com experiência/noções básicas de informática/CNH AB)

Ténico em segurança do trabalho(com curso e experiência)

Vendedor de serviços(ensino médio completo/experiência comprovada na área/ter veículo próprio e documentação em dia)

Vagas regionais(rural/outras cidades):

Praieiro(experiente/solteiro)

Manutenção(experiente/ter referências/trabalhar em pousada)

Mecânico de tratores(experiente/solteiro)

Recepcionista(ter experiência na área administrativa/ter referências/trabalhar em pousada)

Tratorista(experiência comprovada em carteira/noção básica em manutenção e mecânica de tratores)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.