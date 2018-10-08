Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 10 vagas de emprego nesta segunda-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):
Açougueiro(experiente)
Atendente de farmácia(experiente)
Chapista de lanchonete(experiente)
Cozinheira(experiente)
Empregada doméstica nos serviços gerais(experiência e referência)
Vendedor de serviços(ensino médio completo/experiência comprovada na área/ter veículo próprio e documentação em dia)
Vendedor pracista(CNH AB com 2 anos/ter experiência com vendas/ser responsável pois utilizará o carro da empresa que é monitorado)
Vagas regionais(rural/outras cidades):
Campeiro(experiência em carteira/solteiro)
Vagas exclusivamente para PCD (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA LEVE/TER LAUDOS)
Motorista de caminhão (CNH D/ter laudos)
Servente(ter laudos)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS