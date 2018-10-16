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Casa do Trabalhador

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta terça-feira

Luiz Guido Junior

Publicado em 16/10/2018 às 07:44

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A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Açougueiro(experiente)
Barbeiro(experiente)
Empregada doméstica nos serviços gerais(experiência e referência)
Técnico em manutenção de equipamentos de internet(experiente)
Vendedor de serviços(ensino médio completo/experiência comprovada na área/ter veículo próprio e documentação em dia)


*Vagas regionais(rural/outras cidades):

Campeiro(experiência em carteira/solteiro)
Encarregado de leiteria(experiência na área /casado)
Ordenhador(experiência na área de ordenha mecanizada/casado)
Operador de trator de esteira(experiente/CNH C)
Praieiro(experiente)
Tratorista(experiência com plantio de soja)

Vagas exclusivamente para PCD (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA LEVE/TER LAUDOS)

Motorista de caminhão (CNH D/ter laudos)
Servente(ter laudos)


Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

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