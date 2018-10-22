Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 9 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):

Barbeiro(experiente)

Vendedor de serviços(ensino médio completo/experiência comprovada na área/ter veículo próprio e documentação em dia)



*Vagas regionais(rural/outras cidades):

Campeiro(experiência em carteira/solteiro)

Encarregado de leiteria(experiência na área /casado)

Nutricionista(vaga para Dois Irmãos do Buriti)

Ordenhador(experiência na área de ordenha mecanizada/casado)

Operador de trator de esteira(TEM QUE TER CNH C E todos os documentos pessoais)



Vagas exclusivamente para PCD (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA LEVE/TER LAUDOS)

Motorista de caminhão (CNH D/ter laudos)

Servente(ter laudos)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.