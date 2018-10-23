Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta terça-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vagas locais(Aquidauana/Anastácio):
Barbeiro(experiente)
Cozinheiro(experiência em fazer pratos de peixe/saber cozinhar muito bem)
Saladeira(saber fazer os oito tipos diferentes de salada)
Vendedor de serviços(ensino médio completo/experiência comprovada na área/ter veículo próprio e documentação em dia)
*Vagas regionais(rural/outras cidades):
Campeiro(experiência em carteira/solteiro)
Encarregado de leiteria(experiência na área /casado)
Nutricionista(vaga para Dois Irmãos do Buriti)
Ordenhador(experiência na área de ordenha mecanizada/casado)
Operador de trator de esteira(tem que ter CNH C e todos os documentos pessoais)
Tratorísta agrícola(ter experiência no plantio de soja)
Tratorísta agrícola(ter experiência)
Vagas exclusivamente para PCD (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA LEVE/TER LAUDOS)
Motorista de caminhão (CNH D/ter laudos)
Servente(ter laudos)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS