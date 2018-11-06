Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 14 vagas de emprego nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):

Barbeiro(experiente)

Diarista(experiente)

Motorista de caminhão (CNH D)

Operadora de caixa(experiência em carteira/ter ensino médio completo)

Supervisor financeiro(ter experiência na área financeira registrado em carteira/ter ensino superior ou ensino médio completo)

Vendedor de serviços(ensino médio completo/experiência comprovada na área/ter veículo próprio e documentação em dia)



*Vagas regionais(rural/outras cidades):

Campeiro(experiência em carteira/solteiro)

Encarregado de leiteria(experiência na área /casado)

Nutricionista(vaga para Dois Irmãos do Buriti)

Ordenhador(experiência na área de ordenha mecanizada/casado)

Operador de trator de esteira(tem que ter CNH C e todos os documentos pessoais)

Retireiro(trabalhar em retiro no Pantanal/casado/sem filhos/ter experiência de dois anos em carteira)

Serviços gerais(limpar o quintal,carpir,fazer cerca,roçar,ajudar o dono do sítio/ter experiência em carteira e referências).

Tratorista agrícola(ter experiência no plantio de soja)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h