Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 8 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):
Barbeiro(experiente)
Vendedor de serviços(ensino médio completo/experiência comprovada na área/ter veículo próprio e documentação em dia)
*Vagas regionais(rural/outras cidades):
Encarregado de leiteria(experiência na área /casado)
Nutricionista(vaga para Dois Irmãos do Buriti)
Ordenhador(experiência na área de ordenha mecanizada/casado)
Operador de trator de esteira(tem que ter CNH C e todos os documentos pessoais)
Retireiro(trabalhar em retiro no Pantanal/casado/sem filhos/ter experiência de dois anos em carteira)
Tratorista agrícola(ter experiência no plantio de soja)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS