Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 8 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):

Empregada doméstica nos serviços gerais(experiência em carteira e saber cozinhar muito bem)

Marmorista (experiente)

Vendedor pracista (ter CNH AB/conhecer a região/conhecer produtos de pecuária)

*Vagas regionais(rural/outras cidades):

Nutricionista (vaga para Dois Irmãos do Buriti)

Operador de trator de esteira (tem que ter CNH C e todos os documentos pessoais)

Peão de campo (experiência com inseminação artificial/solteiro)

Retireiro (trabalhar em retiro no Pantanal/casado/sem filhos/ter experiência de dois anos em carteira)

Tratorista agrícola (ter experiência no plantio de soja)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.