Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 9 vagas de emprego nesta quinta-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):
Líder de departamento(ensino médio completo/ter experiência no cargo de líder de departamento em comércio varejista,área comercial ou atividades afins.Ter disponibilidades para viagens)
Marmorista (experiente)
Vendedor pracista (ter CNH AB/conhecer a região/conhecer produtos de pecuária)
*Vagas regionais(rural/outras cidades):
Campeiro(solteiro/experiência em carteira/experiência com vacinas/ter tralha completa)
Campeiro (solteiro,experiência de pelo menos um mês na mesma empresa registrado em carteira/ter tralha completa)
Nutricionista (vaga para Dois Irmãos do Buriti)
Peão de campo (experiência com inseminação artificial/solteiro)
Retireiro (trabalhar em retiro no Pantanal/casado/sem filhos/ter experiência de dois anos em carteira)
Tratorista agrícola (ter experiência no plantio de soja)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS