Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta quarta-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):
Empregada doméstica diarista(experiência em carteira e referências)
Chapista de lanchonete(ter disponibilidade para trabalhar a noite/ter experiência em fazer lanches,porções etc)
Marmorista (experiente)
*Vagas regionais(rural/outras cidades):
Campeiro(solteiro/experiência em carteira/experiência com vacinas/ter tralha completa)
Campeiro (solteiro,experiência de pelo menos um mês na mesma empresa registrado em carteira/ter tralha completa)
Nutricionista (vaga para Dois Irmãos do Buriti)
Peão de campo (experiência com inseminação artificial/solteiro)
Professor de ensino fundamental e médio(Licenciatura completa em diversas áreas de conhecimento/ ter conhecimento no desenvolvimento infantil e já ter vivenciado atividades correlatas )
Professor de ensino infantil e fundamental I (Necessário ter graduação completa em Pedagogia/ter conhecimento no desenvolvimento infantil e já ter vivenciado atividades correlatas)
Monitor de alunos( Graduação em andamento, desejável completa em área da educação Pedagogia, Serviço Social, Educação Física, Cursos com habilitação para Licenciatura, Psicologia, dentre outros/tenha conhecimento no desenvolvimento infantil)
Retireiro (trabalhar em retiro no Pantanal/casado/sem filhos/ter experiência de dois anos em carteira)
Tratorista agrícola (ter experiência no plantio de soja)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS