Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):

Empregada doméstica diarista(experiência em carteira e referências)

Chapista de lanchonete(ter disponibilidade para trabalhar a noite/ter experiência em fazer lanches,porções etc)

Marmorista (experiente)

*Vagas regionais(rural/outras cidades):



Campeiro(solteiro/experiência em carteira/experiência com vacinas/ter tralha completa)

Campeiro (solteiro,experiência de pelo menos um mês na mesma empresa registrado em carteira/ter tralha completa)

Nutricionista (vaga para Dois Irmãos do Buriti)

Peão de campo (experiência com inseminação artificial/solteiro)

Professor de ensino fundamental e médio(Licenciatura completa em diversas áreas de conhecimento/ ter conhecimento no desenvolvimento infantil e já ter vivenciado atividades correlatas )

Professor de ensino infantil e fundamental I (Necessário ter graduação completa em Pedagogia/ter conhecimento no desenvolvimento infantil e já ter vivenciado atividades correlatas)

Monitor de alunos( Graduação em andamento, desejável completa em área da educação Pedagogia, Serviço Social, Educação Física, Cursos com habilitação para Licenciatura, Psicologia, dentre outros/tenha conhecimento no desenvolvimento infantil)

Retireiro (trabalhar em retiro no Pantanal/casado/sem filhos/ter experiência de dois anos em carteira)

Tratorista agrícola (ter experiência no plantio de soja)



Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.