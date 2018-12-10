Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 8 vagas de emprego nesta segunda-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):
Chapista de lanchonete(ter disponibilidade para trabalhar a noite/ter experiência em fazer lanches,porções etc)
Tosador de animais(ter experiência na área)
Motorista de caminhão(CNH D)
*Vagas regionais(rural/outras cidades):
Cozinheira(experiência e referências de onde trabalhou/saber fazer pães e bolos/trabalhar em Bonito)
Nutricionista (vaga para Dois Irmãos do Buriti)
Peão de campo (experiência com inseminação artificial/solteiro)
Retireiro (trabalhar em retiro no Pantanal/casado/sem filhos/ter experiência de dois anos em carteira)
Trabalhador rural(casal sem filhos/ter experiência em todo serviço de fazenda/ter referências)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS