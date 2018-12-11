Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 8 vagas de emprego nesta terça-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:
*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):
Auxiliar funerário(ter ensino médio completo/CNH AB/saber dirigir em Campo Grande/ter informática básica/ter disponibilidade de horário pois é sistema de plantão).
Chapista de lanchonete(ter disponibilidade para trabalhar a noite/ter experiência em fazer lanches,porções etc)
Empregada doméstica nos serviços gerais(ter experiência e referências/ser moradora de Anastácio o mais próximo do Águas Cristalinas)
Tosador de animais(ter experiência na área)
*Vagas regionais(rural/outras cidades):
Cozinheira(experiência e referências de onde trabalhou/saber fazer pães e bolos/trabalhar em Bonito)
Nutricionista (vaga para Dois Irmãos do Buriti)
Peão de campo (experiência com inseminação artificial/solteiro)
Retireiro (trabalhar em retiro no Pantanal/casado/sem filhos/ter experiência de dois anos em carteira)
Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS