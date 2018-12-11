Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 8 vagas de emprego nesta terça-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais( Aquidauana / Anastácio ):

Auxiliar funerário(ter ensino médio completo/CNH AB/saber dirigir em Campo Grande/ter informática básica/ter disponibilidade de horário pois é sistema de plantão).

Chapista de lanchonete(ter disponibilidade para trabalhar a noite/ter experiência em fazer lanches,porções etc)

Empregada doméstica nos serviços gerais(ter experiência e referências/ser moradora de Anastácio o mais próximo do Águas Cristalinas)

Tosador de animais(ter experiência na área)



*Vagas regionais(rural/outras cidades):



Cozinheira(experiência e referências de onde trabalhou/saber fazer pães e bolos/trabalhar em Bonito)

Nutricionista (vaga para Dois Irmãos do Buriti)

Peão de campo (experiência com inseminação artificial/solteiro)

Retireiro (trabalhar em retiro no Pantanal/casado/sem filhos/ter experiência de dois anos em carteira)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 - 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13